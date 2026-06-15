Cuba al Día Juan Antonio Blanco y Miguel Cossío

Cubadebate, el aparato de propaganda digital del régimen cubano, acaba de dedicar un extenso artículo donde menciona a Martí Noticias a Mario Pentón y a otros medios que han investigado y publicado sobre GAESA, el gigantesco conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana
Episodios
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junio 15, 2026
Cuba al Día con Santiago Alpízar y Maritza Lugo
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junio 12, 2026
Cuba al Día con Félix Roque y Marian Caridad Castillo
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junio 11, 2026
Cuba al Día con Jorge Piñón y Claudia Padrón
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junio 10, 2026
Cuba al Día con Antonio de la Cruz y Ricardo Torres Pérez
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junio 09, 2026
Cuba al Día con Frank Quintero y Marta María García
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junio 08, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío y César Batiz