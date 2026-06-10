Cuba al Día con Jorge Piñón y Claudia Padrón

Estados Unidos acaba de sancionar a CUPET, la empresa estatal petrolera de Cuba. La medida llega después de que saliera a la luz un acuerdo entre la empresa estadounidense Vanguard Energy y entidades cubanas para almacenar y distribuir combustible destinado al sector privado
Episodios
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junio 10, 2026
Cuba al Día con Antonio de la Cruz y Ricardo Torres Pérez
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junio 09, 2026
Cuba al Día con Frank Quintero y Marta María García
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junio 08, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío y César Batiz
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junio 05, 2026
Cuba al Día con Luis Domínguez
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junio 04, 2026
Cuba al Día con Alejandro González Raga y Carlos Acosta
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junio 03, 2026
Cuba al Día con Sebatian Arcos