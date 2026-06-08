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Cuba al Día

Cuba al Día con Frank Quintero y Marta María García

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Cuba al Día con Frank Quintero y Marta María García

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El abogado Frank Quintero considera que la Fiscalía enfrenta un enorme desafío para demostrar los cargos contra el ex piloto cubano acusado por su participación en la operación que culminó con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

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