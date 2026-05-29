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Leydis Aguilera, Ingeniera cubana y Diputada al Parlamento Uruguayo por el Partido Nacional

Leydis Aguilera, Ingeniera cubana y Diputada al Parlamento Uruguayo por el Partido Nacional
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Leydis Aguilera, Ingeniera cubana y Diputada al Parlamento Uruguayo por el Partido Nacional

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Con Leydis Aguilera analizamos la situación de la comunidad cubana en Uruguay y el proyecto de ley que impulsa para regularizar a cientos de migrantes. Además, comentamos el reciente encausamiento de Raúl Castro por la justicia estadounidense por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

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