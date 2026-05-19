Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Especial por el 20 de mayo con Mario Pentón y Janicet Rivero

Especial por el 20 de mayo con Mario Pentón y Janicet Rivero
Embed
Especial por el 20 de mayo con Mario Pentón y Janicet Rivero

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Descargar

Este día por primera vez se izó la bandera de la estrella solitaria en el Castillo del Morro y Tomás Estrada Palma, un veterano general del Ejército Libertador y sucesor de José Martí al frente del Partido Revolucionario Cubano, tomó posesión como primer presidente electo de la República de Cuba

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG