Especial por el 20 de mayo con Mario Pentón y Janicet Rivero

Este día por primera vez se izó la bandera de la estrella solitaria en el Castillo del Morro y Tomás Estrada Palma, un veterano general del Ejército Libertador y sucesor de José Martí al frente del Partido Revolucionario Cubano, tomó posesión como primer presidente electo de la República de Cuba
Episodios
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mayo 19, 2026
Cuba al Día con Marcel Felipe y Yaxis Cires
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mayo 18, 2026
Cuba al Día
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mayo 15, 2026
Cuba al Día con Jorge Mas Santos y Jordi Martínez-Cid
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mayo 14, 2026
Cuba al Día
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mayo 13, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío
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