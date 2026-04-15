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Dr.Eduardo Zayas Bazán, Tito Freire y Carlos León. 65 Años de Bahía de Cochinos

Dr.Eduardo Zayas Bazán, Tito Freire y Carlos León. 65 Años de Bahía de Cochinos
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Dr.Eduardo Zayas Bazán, Tito Freire y Carlos León. 65 Años de Bahía de Cochinos

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A 65 años de Bahía de Cochinos, recordamos la valentía de quienes lucharon por la libertad de Cuba en una de las gestas más simbólicas de nuestra historia. Conversamos con tres invitados especiales para analizar su legado, su significado histórico y la vigencia de aquella lucha en la Cuba actual.

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