Dr.Eduardo Zayas Bazán, Tito Freire y Carlos León. 65 Años de Bahía de Cochinos
A 65 años de Bahía de Cochinos, recordamos la valentía de quienes lucharon por la libertad de Cuba en una de las gestas más simbólicas de nuestra historia. Conversamos con tres invitados especiales para analizar su legado, su significado histórico y la vigencia de aquella lucha en la Cuba actual.
Episodios
-
abril 13, 2026
Eliecer Jiménez Almeida y Pavel Giroud, cineastas cubanos
-
-
abril 08, 2026
Alejandro Ríos, escritor y crítico de cine.
-
abril 06, 2026
Remedio Díaz-Oliver, empresaria cubanoamericana
-
abril 03, 2026
Padre Castor Álvarez Devesa, Viernes Santo
-
marzo 30, 2026
John Suárez, Centro por una Cuba Libre