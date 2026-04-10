Juan Pablo Guanipa: “Delcy Rodríguez es corresponsable de represión y migración en Venezuela”
El líder opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa responsabilizó a la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez de ser cómplice de las agresiones en contra de la población de ese país. Rodríguez pidió por conciliación y horas después manifestantes fueron reprimidos por la policía.
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