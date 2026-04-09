Cuba al Día con José Cohen y Camila Arteche

Altos funcionarios estadounidenses denuncian una presunta red de fraude millonario contra Medicare y Medicaid en el sur de Florida, donde se habrían facturado equipos médicos falsos para desviar grandes sumas de dinero
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