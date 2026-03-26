Téllez reemplaza a Sánchez en cartel de boxeo en Las Vegas

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Los púgiles cubanos Yoenis Téllez y Yoenli Hernández subirán este sábado 28 de marzo al cuadrilátero del MGM Grand Garden de Las Vegas, como parte de la cartelera que tiene el choque de Keith Thurman y Sebastián Fundora como pelea estelar.

Fundora expondrá ante Thurman el título que posee en la división superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que Téllez, en el combate co-estelar, enfrente al cubanoamericano Brian Mendoza en el mismo peso de las 154 libras.

El duelo entre “El Bandolero” Téllez y “La Bala” Mendoza reemplazará en el programa el combate en los superpesados entre el cubano Frank Sánchez y Richard Torrez Jr, pospuesto por una lesión en la rodilla del antillano.

El guantanamero Sánchez, quien aspira a convertirse en el primer campeón mundial cubano de peso completo, deberá guardar reposo por varias semanas antes de volver a los entrenamientos y se espera que la pelea ante Torrez Jr se reprograme para el mes de mayo.

Téllez y Mendoza son dos ex campeones que buscan regresar a la élite de la división.

El cubano de 25 años tiene récord de 11 victorias, ocho de ellas por nocaut, y una derrota.

Téllez ganó el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en marzo del año pasado, al derrotar por decisión a Julian Williams, pero luego archivó su única derrota por cerrada decisión ante el alemán Abass Baraou, actual monarca superwelter de la AMB.

Por su parte, Mendoza (23-4, 17 KOs), conquistó el título interino del CMB al noquear al entonces invicto Fundora, la única derrota del actual campeón.

El cubanoamericano de 32 años, quien es entrenado por el reconocido preparador Ismael Salas, ha perdido sus dos combates más recientes, con lo que ha perdido su lugar entre los mejores de la división superwelter.

Y justo antes del combate entre Téllez y Mendoza, el también cubano Yoenli Hernández expondrá su invicto frente al olímpico estadounidense Terrell Gausha.

Hernández (9-0, 8 KOs), aparece primero en el ranking del peso mediano de la AMB, segundo del CMB y tercero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Gausha, un veterano de 38 años y con pedigree olímpico, pudiera significar el escalón para la inclusión definitiva del cubano en la élite de la división.



El camagüeyano de 28 años es un boxeador de técnica exquisita, que parece haber aprendido que el boxeo profesional exige también agresividad y espectáculo sobre el cuadrilátero.



Su rival tiene 25 victorias, con 12 nocauts, pero ha entrado en la cuesta descendente de su carrera, pues ha perdido cinco de sus últimos cinco compromisos, uno de ellos ante el también cubano Erislandy Lara.