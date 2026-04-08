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Cuba al Día con Yosniel "El terrible de Tik Tok" y Luis Domínguez

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Cuba al Día con Yosniel "El terrible de Tik Tok" y Luis Domínguez

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Durante una transmisión en vivo en Tik Tok, un joven irrumpió en el espacio de Sandro Castro —nieto de Fidel Castro— y le dijo, sin filtros, lo que millones de cubanos llevan años pensando. Analizamos que pasó en ese live que el video se hizo viral en pocas horas

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