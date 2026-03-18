Martin Elgues, Presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba
Ninoska y Janisset hablan con martin Egues sobre vínculo entre Uruguay y Cuba, forjado en la solidaridad y reforzado por la experiencia migratoria, proyecta una mirada hacia el futuro: la posibilidad de que los valores de libertad, respeto y pluralismo prevalezcan algún día en la nación cubana.
Episodios
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marzo 16, 2026
Pedro Ferriz, periodista mexicano
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marzo 13, 2026
Dragos Dolanescu, Frente Hemisférico por la libertad
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marzo 11, 2026
Javier Silva Salas, analista político y catedrático
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marzo 06, 2026
Conversando con Rocio Monasterio
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