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El futuro es ya

Martin Elgues, Presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba

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Martin Elgues, Presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba

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Ninoska y Janisset hablan con martin Egues sobre vínculo entre Uruguay y Cuba, forjado en la solidaridad y reforzado por la experiencia migratoria, proyecta una mirada hacia el futuro: la posibilidad de que los valores de libertad, respeto y pluralismo prevalezcan algún día en la nación cubana.

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