Venezuela acaba con el sueño de Italia y jugará la final del Clásico Mundial   

Terminó la historia de Cenicienta de Italia, al chocar de frente contra la historia y tradición de Venezuela.

La selección venezolana derrotó 4-2 al equipo italiano en la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, en el loanDepot Park de Miami, para avanzar por primera vez a la disputa de la corona.

Italia llegó como el único invicto que quedaba en el torneo y durante los dos primeros tercios del partido puso a sudar frío a los miles y miles de venezolanos que colmaron el parque de La Pequeña Habana.

Los europeos abrieron el marcador en el segundo inning, al aprovechar el descontrol del abridor sudamericano, Keider Montero, para fabricar dos carreras con apenas un hit.

Zach Dezenzo disparó cohete después de un out y Montero regaló boletos consecutivos a Jac Caglianone, Andrew Fischer y JJ D'Orazio, para forzar la primera carrera de Italia.

Ricardo Sánchez vino al rescate de Montero y aunque sacó los dos últimos outs del inning, no pudo evitar que Dante Nori remolcara la segunda anotación con roletazo a la intermedia.

Venezuela descontó una en el cuarto, por jonrón solitario de Eugenio Suárez, única carrera que permitió en cuatro episodios el derecho Aaron Nola, abridor por Italia.

En el séptimo, el manager venezolano, Omar López, hizo lo que debió hacer un día antes Albert Pujols, mentor de República Dominicana: enviar un emergente más veloz por un corredor más lento.

Gleyber Torres abrió con pasaporte la entrada y López lo sustituyó por el más ágil Andrés Giménez, quien, después de dos outs, se coló en tercera con sencillo de Jackson Chourio, el primero de cuatro imparables seguidos de los sudamericanos ante Michael Lorenzen, segundo lanzador utilizado por el manager Francisco Cervelli.

Ronald Acuña Jr remolcó la igualada con infield hit al campocorto, mientras que Maikel García impulsó con cohete al izquierdo a Chourio con la carrera de la ventaja.

Luis Arráez, con otro imparable al central, trajo a Acuña hasta el plato, para completar el racimo decisivo de tres carreras que dio vuelta a la pizarra.

Así terminó el partido, 4-2, con sobresaliente trabajo de seis relevistas venezolanos, que trabajaron 7.2 innings en blanco ante una tanda que había promediado ocho carreras por juego.

Para el martes, el manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, anunció como abridor a Nolan McLean, un joven con apenas ocho juegos lanzados en Grandes Ligas y que irá al desafío más grande de su corta carrera.

López no anunció de inmediato el abridor de Venezuela, quien podría ser el zurdo Eduardo Rodríguez, de corta actuación el pasado miércoles ante República Dominicana.

Entretanto, Italia se despide con la cabeza el alto, tras dominar de manera invicta el grupo D en Houston y sacar del camino a Puerto Rico en cuartos de final.

El manager Cervelli explicó en rueda de prensa tras la eliminación, lo que colarse entre los cuatro grandes puede significar para el futuro del béisbol en el país europeo.

“Lo que hicieron ellos (los jugadores)...me están haciendo el trabajo muy fácil en Italia. Han cambiado en 12 días lo que era el béisbol en Italia”, dijo Cervelli, nacido en Venezuela.



