Barrio adentro

La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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marzo 26, 2026
Angélica Garrido, ex-prisionera política
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marzo 25, 2026
Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión
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marzo 24, 2026
Raisiel Damián Rodríguez González, escritor cubano
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marzo 23, 2026
William Chávez, Pastor cubano
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marzo 19, 2026
Nestor Pérez González, productor tabacalero cubano
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marzo 18, 2026
Odalys Legra Castellanos, activista y opositora cubana