Cuba al Día con Iván Herrera

El empresario cubanoamericano fundador de Univista Insurance, rechazó con firmeza la reciente propuesta del régimen cubano de permitir inversiones de cubanos en el exterior, asegurando que el exilio no participará mientras el poder siga en manos de la familia Castro
Episodios
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marzo 26, 2026
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marzo 25, 2026
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marzo 24, 2026
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