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Cuba al Día

Cuba al Día con Iván Herrera

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Cuba al Día con Iván Herrera

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El empresario cubanoamericano fundador de Univista Insurance, rechazó con firmeza la reciente propuesta del régimen cubano de permitir inversiones de cubanos en el exterior, asegurando que el exilio no participará mientras el poder siga en manos de la familia Castro

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