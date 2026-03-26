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Cuba al Día

Cuba al Día con Maria Aurelia Cazulo y Pepe Ávila

Cuba al Día con Maria Aurelia Cazulo y Pepe Ávila
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Cuba al Día con Maria Aurelia Cazulo y Pepe Ávila

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Tony Cuesta fue una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra el régimen de Fidel Castro, líder de Comandos L y protagonista de algunas de las acciones más audaces de la resistencia cubana. Perdió la vista, fue mutilado en combate y resistió en prisión como “plantado” por una Cuba libre

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