Cuba al Día con Maria Aurelia Cazulo y Pepe Ávila

Tony Cuesta fue una de las figuras más emblemáticas de la lucha contra el régimen de Fidel Castro, líder de Comandos L y protagonista de algunas de las acciones más audaces de la resistencia cubana. Perdió la vista, fue mutilado en combate y resistió en prisión como “plantado” por una Cuba libre
Episodios
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marzo 26, 2026
Cuba al Día con Raudiel Peña y Carlos Acosta
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marzo 25, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío y Guillermo Fernándes
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marzo 24, 2026
Cuba al Día con Tony Costa
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marzo 23, 2026
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marzo 20, 2026
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marzo 19, 2026
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