Cuba al Día con Jorge Piñón y Ernesto Martín

Estados Unidos acaba de cerrar el paso al petróleo ruso hacia Cuba. Uno de los buques cambió su ruta y otro no se sabe hacia donde se dirigirá. Mientras la Isla enfrenta una crisis energética cada vez más grave. ¿Qué impacto tendrá esto en los apagones y en la vida diaria de los cubanos?
Episodios
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marzo 19, 2026
Cuba al Día con Eduardo Gamarra y Antonio María Delgado
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marzo 18, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío y Eloy Viera
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marzo 17, 2026
Cuba al Día con Jorge Mas Santos y Emilio Morales
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marzo 16, 2026
Cuba al Día
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marzo 13, 2026
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