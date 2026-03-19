Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Cuba al Día con Jorge Piñón y Ernesto Martín

Cuba al Día con Jorge Piñón y Ernesto Martín
Embed
Cuba al Día con Jorge Piñón y Ernesto Martín

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Descargar

Estados Unidos acaba de cerrar el paso al petróleo ruso hacia Cuba. Uno de los buques cambió su ruta y otro no se sabe hacia donde se dirigirá. Mientras la Isla enfrenta una crisis energética cada vez más grave. ¿Qué impacto tendrá esto en los apagones y en la vida diaria de los cubanos?

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG