Cuba al Día con Luis Domínguez y Jaime Florez

Mientras el régimen exige sacrificio, resistencia y austeridad al cubano de a pie, la élite del poder vive otra realidad. Hoy revelamos el caso de la familia del general Ulises Rosales del Toro, histórico dirigente del castrismo y figura clave de las FAR

