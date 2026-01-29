Cuba al Día con Emilio Morales y Nélson Rodríguez

La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, en un intento por profundizar la presión económica sobre el régimen de La Habana y forzar cambios políticos. Analizamos el impacto del decreto para el futuro del castrismo
Episodios
-
enero 29, 2026
Cuba al Día
-
enero 28, 2026
Cuba al Día
-
enero 27, 2026
Cuba al Día con Orlando Gutiérrez y Kilómetro
-
enero 26, 2026
Cuba al Día con Julio LLopiz Casal y Hamlet Lavastida
-
enero 23, 2026
Cuba al Día con María Werlau y Mijail Mulkay
-
enero 22, 2026
Cuba al Día con Orlando Gutiérrez- Boronat y Kilómetro