Trump se reúne con Mamdani en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en el Despacho Oval con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Se trata del primer encuentro en persona entre ambas figuras políticas.

"Hoy tuvimos una reunión que me sorprendió bastante... Puede que no estemos de acuerdo en cómo llegar a un acuerdo [sobre políticas]", dijo Trump y aclaró "espero ayudarlo, no perjudicarlo... porque quiero que Nueva York sea una gran ciudad. Amo Nueva York. De ahí vengo".

“Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura”, comentó.

Mamdani, un socialista democrático que asumirá el cargo en enero, pidió la reunión para discutir cómo abaratar la vida en la ciudad.

“Lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos no se centró en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino en el propósito común que tenemos de servir a los neoyorquinos”, dijo.

Tras meses de tensiones y declaraciones cruzadas, ambos líderes intentaron proyectar un gesto de cooperación en su primer encuentro.

En la víspera de los comicios, Trump respaldó al independiente y exgobernador Andrew Cuomo, asegurando que la ciudad tenía “CERO posibilidades de éxito, o incluso de supervivencia” si Mamdani ganaba.