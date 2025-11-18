Intelectuales denuncian represión tras detención de William Sosa Marrero por críticas al sistema

Getting your Trinity Audio player ready...

Intelectuales cubanos han expresado su alarma por el arresto del empresario y analista tunero William Sosa Marrero, conocido por sus críticas en redes sociales a la realidad socioeconómica de la isla.

“Yo no lo conozco a él personalmente. Cuando la COVID se hizo célebre aquella iniciativa que él en su empresa privada hizo para ayudar a los medios de protección. Eso lo pusieron en la televisión, en el noticiero. O sea, mi conocimiento sobre él era así”, indicó en conversación con Martí Noticias la historiadora matancera Alina Bárbara López Hernández.

Sosa, un emprendedor que ha puesto, frecuentemente, sus ganancias al servicio de la sociedad, es seguido en Facebook por miles de personas dentro y fuera del país.

“Ahora veo que él ha empezado a publicar, de hace un tiempo, conuna perspectiva crítica. No se mete directamente con el tema álgido que sabemos, pero le da vueltas incómodas para el sistema y lo hace con una seriedad, con una probidad, con un sentido tremendo de la cubanía y de la decencia, de lo martiano, y parece que eso ha molestado muchísimo”.

Sosa Marrero fue detenido el 12 de noviembre de 2025, cuando acudió a la unidad de Instrucción Penal Provincial de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) adonde fue requerido, y allí acusado de desobediencia, por no asistir a una citación anterior que consideró arbitraria.

El Código Penal establece que el delito de desobediencia puede ser penado con una condena de seis meses a un año de cárcel o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.

Un amigo de Sosa, que pidió el anonimato, señaló a nuestra redacción que, previamente, la Seguridad del Estado le había advertido que cesara sus cuestionamientos a las políticas gubernamentales.

“Antes se metían con la gente, como cuando la Primavera Negra, con las personas que habían demostrado abiertamente una oposición al régimen, pero es que ahora para el régimen cualquier crítica argumentada ya es oposición. Van encaminados hacia una política, prácticamente fascista, una represión de Estado, un terror de Estado sobre la gente que es inadmisible”, enfatizó la académica.

El tunero se encuentra tras las rejas en el mismo centro de investigación criminal, amordazada su voz por los mismos que criticó recientemente en su muro de Facebook: “Me subleva el alma cuando quien debe servir al pueblo le niega el sagrado derecho de réplica. Callar al ciudadano es herir la patria”, escribió.

Respecto a su aprehensión, el escritor y artista visual Sacramento José Acebo Hidalgo reprochó en un post que “se gaste personal, recursos, tiempo y argumentos para detener a quien piensa y debate, en vez de escucharle e intentar solucionar los problemas”.

“¿Se supone que William debía haber pasado por alto su deber ciudadano? ¿Debía haber hecho caso omiso a su pragmatismo profesional, a sus principios martianos y su deber humano?”.

Y más adelante preguntó: “Cuando cualquier funcionario da una orden a un civil y no es obedecido, ¿no importa si tal orden contradice una mayor cantidad de principios sociales, morales, prácticos o científicos? ¿Tampoco interesa si tal orden se estrella directamente en leyes superiores a tal orden, como, por un simple ejemplo: ¿la propia Constitución?”.