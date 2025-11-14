EEUU denuncia ataques del régimen cubano contra la prensa independiente

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos denunció este viernes una nueva ofensiva del Gobierno cubano contra la prensa independiente en la isla y reiteró que Washington seguirá respaldando el acceso a información sin censura.

En un mensaje divulgado en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó: “Rechazamos los continuos ataques del régimen cubano contra los periodistas independientes. La dictadura solo busca distraer de su incompetencia, su mala gestión económica, sus fracasadas políticas comunistas, su corrupción y su represión".

"A diferencia del régimen, Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a recibir información sin censura”, agregan.

Esta semana La Habana arremetió contra el medio digital elTOQUE, que publica a diario la tasa de referencia del dólar en el mercado informal por supuestamente participar en “un programa integral de guerra económico”.

El editor jefe de elTOQUE, José Jasán Nieves, rechazó las acusaciones del oficialismo y alertó sobre un incremento de la presión contra los colaboradores del medio.

"Presentan como grandes revelaciones y evidencia información que es completamente pública: los registros de los contratos que ha recibido nuestra organización con entidades del Gobierno federal de Estados Unidos están disponibles para quienes deseen verlos", escribió en sus redes sociales.

En su más reciente informe, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) calificó el 2025 como el año de mayor represión del régimen a la prensa libre.

"El año va a terminar como uno de los más represivos a las libertades fundamentales en el último trienio, en medio de todos los problemas de insalubridad y escasez de todo tipo que atraviesa Cuba”, dijo a Martí Noticias, Normando Hernández, director de la organización.