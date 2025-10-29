Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Donald Trump recibe la Gran Orden de Mugunghwa en visita oficial a Corea del Sur

El presidente Donald Trump en Corea del Sur durante la visita oficial
El presidente Donald Trump en Corea del Sur durante la visita oficial
Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culminó una visita oficial a Corea del Sur como parte de su gira asiática, que también incluyó paradas en Japón y Malasia. El viaje tuvo como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos países, avanzar en acuerdos comerciales y reafirmar el compromiso conjunto frente a los retos de seguridad en la región.

Durante una ceremonia en Seúl, el presidente surcoreano Lee Jae Myung otorgó a Trump la Gran Orden de Mugunghwa, la más alta condecoración del país, en reconocimiento a su papel como promotor de la paz en la península coreana. Además, le fue entregada una réplica de la corona de oro del antiguo reino de Silla, símbolo del respeto y la amistad entre las dos naciones.

El presidente Lee declaró: “Esta ceremonia simboliza la historia del reino de Silla, que mantuvo un largo periodo de paz en la península — y una nueva era de coexistencia pacífica y crecimiento común en la península coreana que Estados Unidos y Corea del Sur trabajarán juntos para lograr.”

En materia económica, los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron nuevas medidas para reducir aranceles y fomentar la cooperación en sectores clave como la industria automotriz y la construcción naval, con inversiones conjuntas de miles de millones de dólares. El acuerdo se enmarca en la iniciativa de Trump de revitalizar la producción estadounidense y estrechar los lazos con los aliados del Pacífico.

La visita también incluyó conversaciones sobre tecnología, energía y defensa, en las que ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de mantener la estabilidad en el noreste asiático y fortalecer los lazos bilaterales en materia de seguridad.

Trump calificó su encuentro con Lee como “histórico y productivo”, destacando el papel de Corea del Sur como socio esencial de Estados Unidos en la región. “Juntos, avanzamos hacia una nueva era de cooperación, prosperidad y paz en Asia”, declaró el mandatario estadounidense antes de partir hacia Japón.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG