Watson, la inteligencia detrás del Tenis

Barron’s, el semanario financiero publicado por Dow Jones y fundado en 1921, es la más antigua y una de las más respetadas “biblias” de las finanzas.

Cada sábado me entregan el Barron’s en mi casa y hace unos días me encontré con un informe que encabezaba con la referencia de que Watson iba a manejar el tenis. ¿Watson? El Watson que reconocemos como atleta dominante juega al golf, no al tenis.

Bueno, resulta que Watson es el súper computador de IBM que se ha destacado por contestar preguntas inverosímiles y ganar partidas de ajedrez a maestros de ese juego.

IBM tiene un departamento llamado IBM Worldwide Sports and Entertainment Partnership que lleva años trabajando en el US Open de tenis y refinando la técnica de dirigir todas las fases del juego como parte de la inexorable marcha de la tecnología moderna para facilitar el deporte en general.

Ya hemos reseñado los avances tecnológicos en esgrima, fútbol, el mismo tenis y el futuro cercano de los umpires robot en el béisbol.

En la sede del US Open, en el estadio Arthur Ashe, hay un salón con un pequeño letrero en la puerta que dice: “Data Operations”. Ahí dentro está Watson.

Hileras de pantallas de computadoras muestran docenas juegos que están teniendo lugar mostrando diferentes ángulos. Numerosos técnicos trabajan en ese salón pero es el software de inteligencia artificial de Watson que procesa el pensamiento profundo de lo que está pasando.

Watson hace de todo, desde llevar la puntuación y estadísticas punto por punto hasta contestar las preguntas de los fanáticos.

Watson analiza los resultados en tiempo real en vez de asignar editores de video por horas de juego para obtener algunos momentos de buenas jugadas.

El gerente de IBM WS&EP, John Kent, dice que Watson asigna a cada intercambio del juego una puntuación de “más o menos excitante”. También analiza la reacción del público a cada jugada y más tarde humanos seleccionan las mejores tomas.

Aunque Watson lleva tiempo con el US Open , este año IBM ha puesto a la disposición de directores técnicos y jugadores y ellos usan la información para formular estrategias que usan contra distintos contendientes y diferentes superficies de juego.

Antes del último encuentro entre Novack Djokovic y Jhon Millman, Watson analizó sus estilos de juego en partidos previos y determinó que Djokovic necesitaba ganar más de 68% de puntos en su primer servicio y que Millman tenía que conectar aces en 8% de sus primeros servicios para obtener el triunfo.

Djokovic alcanzó las metas programadas y ganó el partido. También lo ganó Watson.