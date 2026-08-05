Washington ofrece más de $100 millones por captura de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles recompensas por un total de hasta 102 millones de dólares para obtener información que conduzca al arresto y condena de ocho líderes y asociados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

La medida, presentada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para combatir a los carteles identificados por Washington como organizaciones narcoterroristas.

Según el comunicado oficial, el CJNG fue designado el año pasado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Las autoridades estadounidenses acusan al grupo de traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

La recompensa más alta, de hasta 25 millones de dólares, fue fijada para Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, señalado como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del cartel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Asimismo, se ofrecen hasta 15 millones de dólares por información sobre Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, yerno de Oseguera Cervantes.

Las autoridades también anunciaron recompensas de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”. En el caso de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, la recompensa alcanza hasta 2 millones de dólares.

El Departamento de Estado indicó que estas acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales.

Mientras, el DOJ hizo públicas las acusaciones penales formales contra cinco presuntos miembros de alto rango del cártel mexicano, según informó el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Las acusaciones, reveladas el martes, incluyen cargos contra el exyerno de Oseguera, Julio Alberto Castillo Rodríguez, y el ahijado de Oseguera, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ambos acusados de traficar con cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos.

Los demás acusados son Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela.

Además de las recompensas, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra 65 personas identificadas como familiares o asociados personales y comerciales de individuos vinculados al CJNG y previamente sancionados por su participación en el narcotráfico internacional. De ese grupo, 26 personas ya contaban con visas estadounidenses, las cuales fueron revocadas.

El Departamento de Estado señaló que, desde la implementación de esta política en junio de 2025, un total de 93 visas han sido canceladas a familiares y asociados de narcotraficantes relacionados con carteles catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

La dependencia destacó además que las nuevas recompensas complementan la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia contra Mendoza Gaytán, Castillo Rodríguez, Ruiz Velasco, Montero Pinzón y Rivera Varela.

Los programas de recompensas utilizados para este anuncio, el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), cumplen este año cuatro décadas de funcionamiento. De acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos mecanismos han contribuido a llevar ante la justicia a más de 90 criminales transnacionales y grandes narcotraficantes, con pagos superiores a los 200 millones de dólares por información que permitió capturas y otras acciones judiciales.