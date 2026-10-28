Waltz: La sede de la ONU en Nueva York sigue siendo territorio estadounidense

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El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este miércoles que el distrito de la sede del organismo en Nueva York sigue siendo territorio estadounidense y que la legislación federal, estatal y local se aplica allí, salvo las excepciones expresamente previstas en el Acuerdo de Sede de 1947.

“En virtud del Acuerdo de Sede de 1947, el distrito de la sede en Nueva York sigue siendo territorio estadounidense y allí se aplica la legislación estadounidense, salvo que se disponga lo contrario”, escribió Waltz en respuesta a una publicación de PassBlue.

El Acuerdo de Sede, firmado el 26 de junio de 1947 por el secretario de Estado George C. Marshall y el secretario general Trygve Lie, entró en vigor el 21 de noviembre de ese año. Regula el estatus del distrito de la sede y las obligaciones de Estados Unidos como Estado anfitrión.

La declaración de Waltz se produjo un día después del enfrentamiento verbal que mantuvo con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla durante el debate de la Asamblea General sobre la resolución relativa al embargo estadounidense a Cuba.

Mientras Waltz criticaba la corrupción del régimen cubano y sus violaciones a los derechos humanos, miembros de la delegación de la isla golpearon la mesa y reclamaron una cuestión de orden. El canciller Rodríguez se acercó al frente del salón y Waltz le exigió que retrocediera. El presidente de la Asamblea General suspendió temporalmente la sesión para restablecer el orden.

Más tarde, en el programa Hannity de Fox News, Waltz afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio había firmado los documentos para expulsar a un diplomático cubano al que acusó de empujar e intentar agredir a un miembro de la delegación estadounidense. Según el embajador, el funcionario sería enviado a La Habana en las siguientes 24 horas.

El Acuerdo respalda la afirmación de Waltz sobre la aplicación de las leyes estadounidenses, aunque establece límites a la actuación de las autoridades del país dentro del recinto.

La sección 7 establece que la legislación federal, estatal y local de Estados Unidos se aplica en el distrito de la sede, salvo las excepciones del propio acuerdo o de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, y reconoce, con esas salvedades, la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

La sección 9 declara que el distrito “será inviolable” y exige el consentimiento del secretario general para que funcionarios estadounidenses (incluidos policías y militares) entren a desempeñar funciones oficiales.

La sección 8 permite a la ONU aprobar reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; las normas estadounidenses incompatibles con esos reglamentos dejan de aplicarse en la medida de la incompatibilidad. Marshall precisó en una carta al presidente Truman del 30 de junio de 1947 que la inviolabilidad “no transfiere la soberanía sobre territorio de Estados Unidos a las Naciones Unidas”.

“Esto no transfiere la soberanía sobre territorio de Estados Unidos a las Naciones Unidas”, explicó Marshall al describir la inviolabilidad de la sede.