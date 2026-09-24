Vicepresidente de Colombia presenta en la ONU el mensaje de Abelardo de la Espriella (VIDEO)

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El vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo intervino este jueves ante la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde dio lectura al mensaje oficial enviado por el presidente Abelardo de la Espriella, enfocado en pilares de seguridad, economía, nuevas tecnologías y cooperación internacional.

En su intervención, recordó el reciente terremoto que asoló al país. "Podemos caer, podemos sufrir y podemos llorar. Lo que no podemos ni sabemos hacer es rendirnos", dijo, en palabras del presidente colombiano.

De la Espriella expresó en el discurso su propósito de "lograr que Colombia vuelva a confiar en sí misma y que el mundo vuelva a confiar en Colombia", y añadió que aunque sabe que "47 días son muy pocos para cambiar un país, sí son suficientes para empezar a cambiar su rumbo".

En un señalamiento crítico a la ONU, apuntó que su país "quiere unas Naciones Unidas cuya eficacia se mida menos por el volumen de documentos que produce y mucho más por los resultados que consigue. Menos inclinada a multiplicar procedimientos y más decidida a convertir la cooperación internacional en acciones concretas. Ese es el multilateralismo que colombia está dispuesto a defender".

De la Espriella, que aclaró que su postura crítica hacia la organización mundial antecede a su llegada a la presidencia, cuestionó : "¿Está la ONU cumpliendo aquellos propósitos con la eficacia que requiere el mundo actual?"

El mandatario colombiano hizo un llamado en su discurso a los empresarios extranjeros a invertir en el país sudamericano. "Vengan a Colombia. Inviertan en Colombia. Crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia", escribió en el discurso leído por Restrepo ante la Asamblea General.

Acerca de la lucha contra el terrorismo, una prioridad regional liderada por Estados unidos en el "Escudo de las Américas", De la Espriella aseveró que "el terrorismo debe ser condenado sin importar quién lo cometa, dónde lo cometa o qué causa invoque". Instó además a la ONU a unirse a los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico, y alertó que se trata de "una empresa transnacional" cuyas rutas y redes atraviesan fronteras y operan en diversos países.

En su mensaje ante Naciones Unidas, el presidente colombiano dijo que su gobierno confía en "una transición democrática, pronta, segura y profunda en Venezuela".

Una nueva etapa para América Latina

"Aquí estamos mostrando este nuevo gobierno, que arranca en nuestro país", afirmó en declaraciones a periodistas antes de su intervención ante el organismo mundial.

De la Espriella, quien asumió la presidencia en agosto pasado, prometió no salir de Colombia durante su mandato, razón por la que, por primera vez en décadas, un vicepresidente, y no el jefe de Estado, representa al país en la tribuna de la ONU.

A una pregunta de Martí Noticias sobre la posición de Colombia hacia regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua, señalados por generar inestabilidad y representar una amenaza para el hemisferio, Restrepo respondió que "lo que está claro es que hay un grupo de países significativo en la región que están trabajando por la defensa de la iniciativa privada, por la construcción de la democracia, por la defensa de las libertades".

Añadió que el gobierno colombiano continuará trabajando en esa dirección. "Ese es el único camino para lograr crecer en nuestros países", subrayó.

Restrepo recalcó que ha llegado "una nueva etapa para América Latina" en la que se defienden los principios de "libertad" y la "iniciativa privada".