"Venezuela vuelve, y rápido": María Corina revive la promesa de una Venezuela nueva

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado ha manifestado su fe en que una Venezuela nueva es posible con el empuje de un empresariado en democracia y el respaldo de la comunidad internacional.

Desde la clandestinidad que lleva desde enero de 2025, ha manteniendo viva la esperanza de cambio, como lo hizo hoy en el America Business Forum 2025, durante una entrevista virtual con el alcalde de Miami, Francis Suárez, en el Kaseya Center de la ciudad de Miami.

En su presentación, apoyó las acciones de la Administración del presidente Donald Trump para combatir el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro.

“Él es el jefe de una estructura narcoterrorista que ha declarado la guerra al pueblo venezolano y a las naciones democráticas de toda la región”, afirmó.



"Maduro empezó esta guerra, y el presidente Trump la va a terminar", dijo, al tiempo que denunció la influencia nociva de Irán, Rusia y China en Latinoamérica, especialmente en su país.

"Venezuela vuelve, y rápido", dijo convencida de que el país petrolero volverá a ser una potencia energética y la nueva frontera de la innovación y la tecnología.

Abriremos Venezuela a la inversión internacional, abriremos los mercados y retomaremos el respeto a la ley, prometió.

Como lo hecho en otras ocasiones, aseguró que la causa de Venezuela es también la de Cuba y Nicaragua y que la libertad de su patria beneficiará a estas naciones gobernadas por regímenes autocráticos.

"Tan pronto como Maduro parta, veremos el retorno de cientos de miles de venezolanos", dijo.

Sus palabras buscaron convencer a la audiencia de que es posible alcanzar la democracia, la libertad y la reconstrucción institucional en Venezuela, y promover estos principios a nivel internacional.

También afirmó que Caracas puede convertirse en el mayor aliado de Occidente y de los Estados Unidos.

En su intervención, tuvo tiempo para agradecer a Florida por acoger a los exiliados venezolanos, así como al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los políticos cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes han brindado un apoyo extraordinario a la causa que ella defiende.



Machado, eje del partido político Vente Venezuela, y principal oponente del chavismo, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano y su papel clave en la búsqueda de una transición pacífica de la dictadura a la democracia en Venezuela.



El Comité Noruego del Nobel destacó su valentía extraordinaria al enfrentar persecución, amenazas y clandestinidad sin abandonar su compromiso con la vía pacífica y su astucia para lograr articular un movimiento unido entre fuerzas opositoras para exigir elecciones libres y un cambio a la democracia.