Vecinos de Marianao "sin agua desde enero"; las pipas cuestan 60 mil pesos

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La escasez de agua potable afecta gravemente en estos momentos a los cubanos, siendo La Habana una de las provincias más golpeadas de la isla.

En el reparto La Pastorita, en el municipio capitalino de Marianao, sus vecinos llevan hasta siete meses sin el servicio, una situación empeorada por los constantes apagones.

Maritza Delgado, residente de la zona, describe la realidad que enfrentan en un edificio donde viven personas enfermas y niños: “Llevamos sin agua desde enero. Cuando llueve, todas las personas de aquí de este edificio bajan y así podemos coger agua o, si no, tenemos que ir a casa de un vecino a ver si nos pueden regalar un poquitico de agua, comprar tanques de agua, que los tanques de agua salen como en dos mil pesos cada tanquecito. Para hacer las necesidades tenemos que hacer necesidad en javita y botarla en el basurero”.

Delgado explicó además que la falta de corriente evita que el agua suba a los pisos altos.

Ante la ausencia de camiones cisterna estatales, las opciones se reducen a comprar pipas privadas de hasta 18 mil pesos o buscar agua lejos de sus hogares.

“Para lavar tenemos que, bueno yo en lo personal tengo que ir en casa de una amistad cuando se puede, cuando hay corriente, y lavar tandas de ropa que me han cogido hasta las 10 de la noche lavando”, añadió.

Por su parte el vecino Javier Leal Silverio, desde la zona de Pocito-Palmar, que incluye los barrios de Los Pocitos, El Palmar y Las Alturas de La Salle, pide respuesta a las autoridades del municipio y convoca a los residentes a reclamar sus derechos: “Hace una semana estoy convocando al pueblo marianense de Pocito y Palmar que vayamos de manera pacífica al gobierno a las 8 de la mañana y yo voy con la Constitución que ellos mismos hicieron, que establece en el artículo 10 que al pueblo hay que garantizarle felicidad, la salud pública, el agua, la corriente, la comida”.

Leal Silverio cuestionó la justificación oficial sobre la falta de insumos y combustible para resolver el problema del agua, recordando la responsabilidad gubernamental de asegurar los servicios básicos imprescindibles para la población.

Mientras tanto, Acela Morales, de 70 años, también desde La Pastorita, explica cómo sobrevive su día a día sin servicio de agua potable y la imposibilidad de pagar precios elevados: “Bueno, yo a veces me he tenido que quedar sin bañar y bañarme con agua lluvia, recogerla con una tanqueta, y bañarme con agua lluvia porque no hay de otra, y para echarle a los baños y eso... y, de vez en cuando, mi nieta, cuando le cargan un poco que tiene que pagar muy cara, entonces le doy mi ropa para que me la lave. Ella tuvo que pagar aproximadamente por una pipa 60.000 pesos”.

Morales señaló que tras tanto tiempo sin suministro regular, no le dan explicaciones sobre los cortes y ya no cuentan con recursos para seguir abonando esos montos por camiones particulares.

Por su parte, la empresa Aguas de La Habana informó en Telegram que este 19 de septiembre restableció el bombeo en fuentes como Cosculluela, Paso Seco y El Chico. No obstante, reconoció que sistemas como El Impulsor de Marianao y las plantas de Rincón y Cuatro Caminos sufrieron paradas por falta de electricidad.

A pesar de los reportes oficiales, habaneros protestan en redes sociales. En la página de Facebook "Víctimas de Aguas de La Habana", los usuarios denuncian graves afectaciones en Centro Habana y Habana Vieja, donde reportan 26 días sin suministro.

En Buenavista, Playa, afirman llevar cuatro meses sin servicio de agua potable, mientras que en el municipio Guanabacoa y Pogolotti, tambien en Marianao, aseguran no haber podido llenar un tanque en semanas.