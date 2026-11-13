Uruguay considera reconocer a Delsy Rodriguez cuando presente hoja de ruta electoral
El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, consideró que antes de un eventual reconocimiento de Delsy Rodriguez por parte de su país esta debe presentar una hoja de ruta y debe hacer elecciones libres.El mandatario de izquierda hizo esta afirmación desde España en el evento "Nueva Economía Forum"
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