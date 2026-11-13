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Uruguay considera reconocer a Delsy Rodriguez cuando presente hoja de ruta electoral

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Uruguay considera reconocer a Delsy Rodriguez cuando presente hoja de ruta electoral

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El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, consideró que antes de un eventual reconocimiento de Delsy Rodriguez por parte de su país esta debe presentar una hoja de ruta y debe hacer elecciones libres.El mandatario de izquierda hizo esta afirmación desde España en el evento "Nueva Economía Forum"

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