Una moda que rompe el silencio, así es la nueva colección del cubano Alberto Leal (VIDEO + FOTOS)

El diseñador cubano Alberto Leal, quien reside en los Estados Unidos, une en su nueva colección que lleva por nombre: “La moda rompe el silencio” su pasión por el diseño y sus deseos de una Cuba Libre.



Leal comenzó su carrera desde muy joven en la isla, según cuenta, lo hizo de manera casual y circunstancial, pues se dedicaba más a la plástica, algo que también lo llevó al mundo de la moda. De ahí ha seguido por más de 25 años diseñando y dando lo mejor de sí.



Acerca de este nuevo proyecto dijo a Martí Noticias que surgió porque el mundo de la moda ha sido muy elitista e incluso ha estado muy alejado de la política, algo que le impresionó mucho cuando el levantamiento popular en Cuba.



“Yo soy uno de los tantos cubanos que están en el exilio que al principio no entendía muchas cosas, me tomó mucho tiempo entender el respeto que se debe tener al exilio cubano, un proceso por el cual pasamos muchas personas, después sucedió el 11 J y el despertar de los cubanos y me di cuenta que en el mundo de la moda no hubo mucha repercusión sobre el tema”, añadió.



El creador dijo que este era el momento para lanzar esta colección porque muchas personas también quieren escuchar la verdad de la realidad cubana.



El diseñador además de tocar el tema Cuba, hace un llamado a la paz y denuncia la guerra de Rusia contra Ucrania.

Alberto Leal dijo que estas no eran sus expectativas para la colección, que es un compromiso enorme el que tiene y que las modelos han ayudado mucho en este proceso que aún no ha finalizado. Además aclaró que no son modelos profesionales, pero las escogió porque todas tienen en conjunto sus ideas y sus deseos por la libertad de Cuba, añadiendo además que ellas han influido mucho en estos diseños.

Hasta ahora él ha presentado su trabajo en redes sociales con fotos de las actrices cubanas Zajaris Fernández, Aylin Zamora y la influencer Grecia Ordoñez, que son las modelos de la colección.

Los trajes que portan hacen referencia a las Damas de Blanco, al 11 J, a la guerra de Ucrania, presentando los colores de la bandera de ese país y también con frases como: #nocomunismo, #abajoladictadura, “Viva Cuba libre”, “Libertad y anticomunismo como segunda piel” y “La belleza de la libertad ciega al comunismo”.

Leal explicó “que su posición es muy frontal, igual que su mensaje y que su objetivo fundamental es llevar a través de la moda sus ideas de la necesidad de la libertad de Cuba, la paz en el mundo, enfatizando siempre en que la belleza les gusta todos así que esta es su manera de aprovechar su trabajo como diseñador y el espacio para hacer estas denuncias”.



La colección “La moda rompe el silencio” se presentará el 23 de septiembre de este año 2023 en la Semana de la Moda de Milán, Italia.