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Un tripulante murió y otros tres permanecen desaparecidos tras el naufragio de un buque de carga con bandera panameña ocurrido en la madrugada del jueves frente a la costa norte de la provincia cubana de Artemisa.

El incidente ocurrió en la madrugada del jueves, a unas tres millas al norte de la bahía de Cabañas, informó la Administración Marítima de Cuba en un comunicado divulgado por medios estatales.

El carguero Halima, operado por la compañía turca Sidra Line, transportaba 208 contenedores y llevaba a bordo a 16 marineros de nacionalidades egipcia e indonesia.

Según la entidad, fueron rescatados 13 tripulantes, “uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres”. Hasta el momento no han sido divulgadas las causas del naufragio.

El siniestro se produjo en una zona del litoral cubano cercana al puerto del Mariel, donde opera la mayor terminal de contenedores del país.

La naviera Sidra Line, fundada en Estambul en 2021, está especializada en el transporte marítimo de contenedores.