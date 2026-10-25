ÚLTIMA HORA: María Corina Machado regresa a Venezuela

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La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado está de regreso en Venezuela.

La propia Machado escribió en la red social X: "Estoy aquí con ustedes", mientras que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia ratificó la noticia.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!", escribió en la misma red social González Urrutia, presidente electo en los comicios de 2024, según el conteo de la oposición.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió.



Se desconocen los detalles de cómo entró al país la líder del partido Vente Venezuela.



Un video compartido en redes sociales por su Comando Nacional de Campaña muestra el recibimiento a Machado por sus seguidores en Barquisimeto, en el santuario de la Divina Pastora.

"¡Todos los venezolanos la estábamos esperando!", señala el post.

"Venezuela cambió y se prepara para la transición definitiva a la democracia y la libertad, y lo haremos juntos, de la mano de Dios", afirmó el comando.

En diciembre de 2025, después de permanecer más de un año en la clandestinidad y pese a una prohibición de salida del país, Machado abandonó Venezuela mediante una operación encubierta para viajar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

"No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable", respondió el presidente de EEUU Donald Trump a una pregunta de la prensa sobre la noticia del retorno de Machado. "Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela", añadió el mandatario.

El anuncio del regreso de la líder opositora genera gran expectativa dentro y fuera de Venezuela, y podría marcar un nuevo capítulo en la crisis política del país, con la reactivación de movilizaciones de sus seguidores para exigir la realización de elecciones.