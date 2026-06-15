UFC Freedom 250: espectacular y sorpresiva velada en la Casa Blanca

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Majestuosa, espectacular, sorpresiva e histórica. Así fue la cartelera UFC Freedom 250, disputada el domingo en los jardines de la Casa Blanca, con la que el presidente Donald Trump celebró su cumpleaños 80.

Siete peleas conformaron el programa dentro del octágono y todas terminaron antes del límite, en una sucesión de nocauts que dejaron más que complacidos al más exigente de los fanáticos de las artes marciales mixtas.

El cartel se inició con la contundente victoria del brasileño Diego Lopes sobre el estadounidense Steve García en el peso pluma.

Luego de un primer round en el que ambos peleadores mostraron cautela, García cayó al piso en un intercambio, donde Lopes lo remató a los dos minutos y 42 segundos del segundo asalto.

Más rápido resolvió Bo Nickal ante Kyle Daukaus su pelea en el peso mediano, en duelo entre norteamericanos.

A 26 segundos del final del primer round, Nickal envió a la lona a Daukaus con un recto de izquierda, para liquidarlo luego en el suelo con una andanada de golpes sin respuesta.

También el primer asalto, a medio minuto del final, el brasileño Mauricio Ruffy noqueó al estadounidense Michael Chandler en combate de peso ligero.

Con una patada voladora de reversa, Ruffy puso en malas condiciones a Chandler, quien cayó de rodillas, para ser sentenciado con varios derechazos, que obligaron a detener la pelea.

En duelo entre mastodontes locales de la división completa, Josh Hokit lució demoledor ante Derrick Lewis, un hombre que lo superaba en talla y peso.

A falta de 58 segundos del segundo round, el más ágil Hokit remató a un Lewis que se veía agotado y cayó inerte a la lona, donde ya no tenía nada que hacer.

Uno de los mejores combates de la velada fue en el peso gallo, donde el estadounidense Sean O´Malley se impuso al canadiense Aiemann Zahabi.

O´Malley peleó a la riposta y mantuvo a Zahabi a distancia durante el primer round, pero en el segundo, cuando el canadiense intentó intercambiar golpes, el estadounidense le propinó una devastadora izquierda que lo mandó al suelo.

Zahabi intentó levantarse, pero otro zurdazo lo mantuvo en el piso, mientras O´Malley celebraba incluso antes de que el juez terminara el conteo.

Llegó el turno del brasileño Alex Pereira y el francés Cyril Gane, en el penúltimo duelo de la noche, en el peso pesado.

Con una intensidad de golpeo de principio a fin, Pereira resbaló y cayó al suelo, lo cual fue aprovechado por Gane para propinarle una andanada de impactos, de las que, a duras penas, el brasileño logró sobrevivir y levantarse nuevamente.

Pero el mal ya estaba hecho. El francés olió sangre y fue a liquidarlo, cuando Pereira estaba prácticamente sin defensa, por lo que el referee detuvo acertadamente las acciones a los 3:36 minutos del segundo asalto.

En el plato fuerte de la jornada, el invicto georgiano-español Ilia Topuria exponía su corona de peso ligero ante el estadounidense Justin Gaethje en un duelo que resultó, literalmente, sangriento.

En una de las mayores sorpresas que recuerde la UFC, Gaethje derrotó a Topuria, considerado por muchos el peleador más dominante del momento, y quien estuvo en ventaja casi todo el combate.

En el segundo asalto, parecía que todo acababa y que el campeón mantendría su invicto, pero el retador sacó fuerzas de donde no había y a duras penas logró sobrevivir.

En el tercer round, Topuria ya no mostraba la misma velocidad, ni explosividad de los primeros dos asaltos, lo cual fue aprovechado por Gaethje, quien propinó una derecha brutal que cambió el rumbo del encuentro.

El estadounidense aumentó su nivel de golpeo, mientras el rostro del campeón mostraba señales del daño.

En el cuarto asalto continuó el castigo implacable y a segundos del campanazo, un impacto de rodilla dejó a Topuria tambaleándose camino a la esquina, al extremo de no salir a combatir el quinto round.

La derrota representó la primera de la carrera profesional de Topuria y para el veterano Gaethje la coronación de una larga trayectoria, marcada por grandes peleas que lo situaban entre los más entregados a este exigente deporte, sin recibir, hasta ahora, tan merecido premio.