Ucrania y Rusia informan de miles de violaciones de la tregua de Pascua

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Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de violar una tregua ortodoxa de Pascua, con ambas partes alegando miles de ataques y otras violaciones.

Con la guerra total de Rusia contra Ucrania ya bien entrada su quinta edición y la temporada de combates de primavera intensificándose, Kyiv y Moscú habían acordado un alto el fuego de 36 horas que coincidía con la festividad ortodoxa, que comenzaba a medianoche del 12 de abril.

Pero tanto las fuerzas rusas como ucranianas informaron de cientos de incidentes en las horas posteriores a la entrada en vigor de la tregua, el 11 de abril.

Hasta la mañana del 12 de abril, el ejército ucraniano dijo haber contabilizado casi 2.300 "violaciones" —incluyendo "actividad de asalto enemiga, bombardeos, ataques con drones de ataque".

No hubo ataques con misiles, bombardeos aéreos guiados ni ataques de drones kamikaze, según informó el ejército en una publicación en Facebook.

En la región norte de Sumy, una ambulancia fue alcanzada por un dron ruso durante la noche, según informaron las autoredades, dejando heridos a tres paramédicos.

Rusia ha atacado rutinariamente objetivos civiles, incluidos bomberos, hospitales y ambulancias, durante todo el conflicto, en algunos casos lanzando ataques de "doble toque" que atacan a los primeros intervinientes mientras atienden a los supervivientes de un ataque.

El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de casi 2.000 violaciones propias en las últimas 16 horas, incluyendo bombardeos de artillería o tanques, ataques con drones y "varios tipos de municiones" lanzadas por drones.

El ministerio informó que varios civiles resultaron heridos en un ataque con drones ucranianos en la región fronteriza de Kursk. El informe no pudo ser verificado de forma independiente.

Una tregua similar anunciada durante la Pascua ortodoxa el año pasado también se vio empañada por miles de violaciones.

La guerra de Moscú contra Ucrania alcanzó su cuarto aniversario el 28 de febrero. En medio de múltiples rondas de conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos, las negociaciones se han estancado, ya que la administración estadounidense se centra en la guerra con Irán y Rusia muestra pocas señales de ceder desde posturas duras que Ucrania ha calificado de inaceptables.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy felicitó a los ucranianos por la festividad y se refirió a este pasado invierno, que fue inusualmente frío y brutal, mientras los ataques rusos dejaron a millones de personas sin electricidad ni calefacción durante meses.

"Por quinto año consecutivo, celebramos la Pascua... A pesar del dolor, todas las pruebas y el mal que rodea nuestra tierra", dijo en un comunicado.

Mientras tanto, el presidente ruso Vladímir Putin asistió a la misa de medianoche en una catedral de Moscú y envió buenos deseos navideños a los creyentes ortodoxos. Elogió a la Iglesia Ortodoxa Rusa y a otras organizaciones religiosas por "apoyar la operación militar especial y a sus familias", según un comunicado del Kremlin.

Operación militar especial es el eufemismo que utiliza el Kremlin para describir la guerra en Ucrania.

El papa León XIV, por su parte, ofreció su propia bendición navideña para los cristianos ortodoxos, y específicamente para los ucranianos.

"Recemos juntos por todos los que sufren por la guerra, especialmente por el querido pueblo de Ucrania", dijo el pontífice católico romano en una publicación en X.

"¡Que la atención de la comunidad internacional a la tragedia de esta guerra no flaquee!" añadió.

La mayoría de los ucranianos practican el cristianismo ortodoxo, aunque también hay miles de creyentes católicos romanos, principalmente en sus regiones occidentales.

Zelenskyy se ha reunido con el papa varias veces y ha visitado el Vaticano tras la elección de León el año pasado.

Desde la invasión a gran escala de Rusia, el gobierno de Kyiv ha desplazado el énfasis de algunas festividades religiosas importantes como la Navidad, alejándolo del calendario juliano ortodoxo hacia el calendario religioso occidental.

Zelenskyy también felicitó el 5 de abril, cuando católicos, protestantes y la mayoría de las denominaciones occidentales celebraron la Pascua.



(Este artículo fue publicado originalmente por RFE/RL, el 12 de abril de 2026)