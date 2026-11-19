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China, Rusia y Estados Unidos acordaron impulsar reformas en Naciones Unidas, aumentar el suministro de petróleo y entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares tras la reunión este jueves en Shenzhen entre el presidente Donald Trump, el mandatario chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin.



"Estamos realmente haciendo historia", dijo Trump, al tiempo que destacó que Estados Unidos., Rusia y China están en una "posición única" para reducir el número de armas nucleares.

El presidente estadounidense Insistió en que no permitirá que "Irán tenga un arma nuclear" y mencionó avances en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.



Xi Jinping, por su parte, calificó el encuentro de "movimiento innovador" y dijo que este tipo de interacción positiva entre las grandes potencias "no es opcional, sino obligatoria".

"Cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando chocan, el mundo está en caos", subrayó el mandatario chino.



Putin subrayó los intereses compartidos entre las tres potencias en la resolución de conflictos regionales, una lista en la que incluyó al "conflicto en Ucrania", y la responsabilidad conjunta de EEUU, Rusia y China como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tras el histórico encuentro en la Villa Kylin, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), no se anunciaron grandes avances concretos ni acuerdos vinculantes sobre Ucrania, Irán o el desarme nuclear, destacaron Reuters y la Associated Press citando fuentes oficiales rusas y la prensa estatal china.



China y Rusia publicaron una "Declaración de los Jefes de Estado de China, Rusia y EEUU hacia la Paz", difundida por la agencia estatal de noticias china Xinhua y el Kremlin.

Entre los puntos principales de la declaración, los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad se comprometieron a reformar la ONU para que responda mejor a los desafíos globales y cumpla su misión de paz y seguridad internacional.



También dijeron que planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países y reafirmaron la importancia de flujos energéticos estables.



Los mandatarios reconocieron, además, que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales es de importancia primordial, determinando que la Corte Penal Internacional (CPI) y organismos similares no deben abusar de su jurisdicción.



Según la declaración conjunta, los tres presidentes reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse, y prometieron mantener un diálogo para reducir riesgos nucleares y prevenir la proliferación de este tipo de armamento.

Antes de la reunión tripartita, el presidente Trump se reunió por separado con Putin, para tratar principalmente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y con el mandatario chino Xi.