Trump recibe a Xi Jinping a su llegada a Estados Unidos

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El presidente Donald Trump recibió este miércoles a su homólogo chino, Xi Jinping, en la pista de la Base Conjunta Andrews al comienzo de una visita de Estado de tres días centrada en el comercio, la tecnología y los conflictos internacionales.

Xi vuelve a Estados Unidos por primera vez desde la cumbre de APEC de 2023 en San Francisco; su última visita a la Casa Blanca fue en 2015. La ceremonia oficial de bienvenida está prevista para el jueves.

Tras regresar a la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas sobre la delegación china: “Creo que lo aprecian. Gente extraordinaria".

Las conversaciones entre ambos mandatarios incluirán la tregua comercial, los aranceles, el suministro de tierras raras y la inteligencia artificial. También se espera que aborden Irán y las tensiones en torno a Taiwán.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng tuvieron una reunión previa. Bessent anunció una extensión de la tregua comercial, aunque dejó abierta la posibilidad de un acuerdo más amplio. “No sé si se podrá llegar a un acuerdo más ambicioso. No sé si simplemente prorrogaremos el acuerdo actual”, declaró a Fox News.

Trump visitó en mayo pasado Pekín y en la reunión con Xi Jinping trataron temas como comercio bilateral, Taiwán, inteligencia artificial y cooperación contra el fentanilo.