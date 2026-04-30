Trump proclama fin de semana nacional en memoria de los bomberos caídos en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación presidencial que designa el 2 y 3 de mayo como el “Fin de Semana Nacional en Memoria de los Bomberos Caídos”, en homenaje a quienes murieron en el cumplimiento del deber.

En el comunicado divulgado por la Casa Blanca, Trump destacó que durante estas jornadas la nación rinde tributo a “los valientes bomberos voluntarios y profesionales que sacrificaron sus vidas”, con especial reconocimiento a los fallecidos en el último año.

El presidente subrayó que su “valentía y dedicación a sus comunidades jamás serán olvidadas”.

La proclamación resalta el papel de los bomberos en situaciones de emergencia en todo el país, señalando que “responden al llamado cuando más se necesita, adentrándose en el peligro para proteger vidas, hogares y comunidades”.

Como parte de la conmemoración, familiares y allegados de los bomberos caídos se reunirán en el campus de la Academia Nacional de Bomberos, en el Parque Conmemorativo Nacional de Bomberos Caídos en Emmitsburg, Maryland, donde se llevarán a cabo actos para recordar a las víctimas y honrar su legado.

El presidente también enfatizó la necesidad de respaldar a los equipos de emergencia con recursos adecuados.

“La gratitud debe ir acompañada de acciones”, afirmó, al señalar que es una “obligación solemne” garantizar capacitación, equipamiento y apoyo a quienes desempeñan estas funciones.

Trump reiteró que su administración mantendrá un “compromiso incondicional” con los servicios de emergencia y aseguró que no “flaqueará” en esa responsabilidad.

La proclamación establece además que el 3 de mayo, en conformidad con la ley federal vigente, la bandera estadounidense deberá ondear a media asta en edificios federales en honor a los bomberos caídos en servicio.