Trump pide poner fin al comercio con España y lo califica de "caso perdido"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con poner fin a las relaciones comerciales con España, por negarse a respaldar el nuevo objetivo de gasto en defensa acordado por los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Trump calificó a España como un “caso perdido” durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre que se celebra en Ankara, Turquía.

“España es un caso perdido. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España”, declaró el mandatario ante la prensa.

Las declaraciones se produjeron después de que los países miembros de la OTAN respaldaran un nuevo compromiso para destinar el equivalente al 5% del producto interno bruto al gasto en defensa y áreas relacionadas. España fue el único aliado que rechazó públicamente asumir ese porcentaje y negoció una fórmula que le permita cumplir con los objetivos militares de la organización sin comprometerse con la meta del 5%.

Trump acusó a Madrid de beneficiarse de la protección de la alianza sin aportar una contribución proporcional. “No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España”, afirmó.

También insistió en que ordenaría detener los intercambios comerciales con ese país. “No quiero hacer más negocios con ellos”, dijo.

“Ahora son hostiles, pero ya veremos cuánto les dura cuando llamen diciendo: ‘Por favor, queremos comerciar con ustedes’”, comentó y añadió que España obtiene importantes beneficios de su intercambio comercial con Estados Unidos.

España forma parte de la Unión Europea, bloque que negocia la política comercial de manera conjunta.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un deterioro de las relaciones entre Washington y el gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos meses, el Ejecutivo español criticó la campaña militar estadounidense contra Irán y rechazó autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para apoyar operaciones ofensivas de Estados Unidos, al considerar que carecían de respaldo jurídico internacional.