Trump ordena reducir ejercicios militares con Corea del Sur

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El presidente Donald Trump ordenó reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, al considerar que son costosos y envían una señal hostil a Corea del Norte, país que, según afirmó, se ha mostrado pacífico y respetuoso durante su mandato.

La decisión, anunciada este domingo en un post en Truth Social, se produjo apenas horas antes del inicio de las maniobras anuales "Escudo de la Libertad Ulchi", programadas para comenzar este lunes 17 y prolongarse unos 11 días, hasta el 27 de agosto. Estas involucran a unos 18.000 soldados surcoreanos junto a fuerzas estadounidenses y personal de países del Comando de las Naciones Unidas.

Trump instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir las maniobras “sustancialmente”, y añadió que “es demasiado tarde para cancelarlas”. Destacó su “muy buena relación” con Kim Jong Un y afirmó que las maniobras envían “una señal totalmente inapropiada y hostil” a un país que “ha sido no amenazante y respetuoso” durante su presidencia.

También mencionó, aunque lo calificó de “algo no relacionado”, que Corea del Sur se negó a unirse a los esfuerzos de EEUU en la “desnuclearización” de Irán.

Corea del Sur, por su parte, expresó su esperanza de que la relación entre Trump y Kim Jong Un permita reanudar un diálogo significativo para promover la paz en la península coreana. Seúl indicó que está revisando los comentarios de Trump y, según el Estado Mayor Conjunto, las maniobras “proseguían según lo previsto” el lunes, sin que se hubiera recibido aún una solicitud formal estadounidense de modificación de escala.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, también propuso conversaciones para poner fin formalmente a la Guerra de Corea, concluida en 1953 mediante un armisticio. En un discurso el sábado, 15 de agosto, con motivo del Día de la Liberación, Lee instó a las partes a “dejar de lado las intenciones de amenazarse mutuamente” e iniciar discusiones para terminar la guerra de larga data, y señaló que en ese proceso también podrían abordarse “medidas efectivas para detener el avance de las capacidades nucleares del Norte”. Su propuesta busca reemplazar el sistema de armisticio inestable por un régimen de paz y se enmarca en gestos previos de reconciliación desde que asumió el cargo.

Sin embargo, Pyongyang mantiene suspendido el diálogo desde 2019 y continúa ampliando sus capacidades nucleares y de misiles. Corea del Norte realizó pruebas de misiles balísticos, prohibidas por la ONU, este mismo mes, y ha denunciado históricamente estos ejercicios como ensayos de invasión.

El Pentágono y la Casa Blanca no han detallado aún el alcance exacto de la reducción de la participación estadounidense en los ejercicios militares conjuntos.