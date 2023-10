Trump llega a corte de Nueva York para enfrentar demanda, a la que tilda de "estafa"

La Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Nacional del Sureste de Estados Unidos(HSTF-SE) patrulla por tierra, aire y mar las costas estadounidenses y las aguas del Caribe, para prevenir y disuadir la migración marítima irregular hacia EEUU.

“Nuestras fronteras marítimas no están abiertas y enfrentarse al mar no es una opción”, dijo el contralmirante Doug Schofield, director del HSTF-SE y comandante del Séptimo Distrito de la Guardia Costera, con sede en Miami.

En comunicado, el Departamento de Seguridad Interior indicó que sus elementos y equipos patrullan regularmente las fronteras marítimas de EEUU y sus inmediaciones, incluidos los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, para combatir y/o contrarrestar el tráfico ilegal de personas y prevenir el ingreso irregular.

"Nuestros socios de HSTF-SE están comprometidos con salvar vidas y hacer cumplir las leyes y políticas estadounidenses a través del Estrecho de Florida y el Caribe", dijo el contralmirante Schofield.

Como ha advertido con anterioridad HSTF-SE, toda persona que intente ingresar ilegalmente por la vía marítima a EEUU será descalificada por tiempo indefinido del proceso de libertad condicional (parole) de inmigración para cubanos y haitianos anunciado por la Casa Blanca en enero. Cualquiera que intente llegar ilegalmente por mar, o que llegue ilegalmente por mar, no podrá permanecer en EEUU y será procesado, de acuerdo a las leyes y políticas de EEUU y por consiguiente, será regresado a su país de origen o al país de procedencia.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que 32 inmigrantes fueron repatriados a Cuba y 15 fueron trasladados a Bahamas.

De acuerdo a cifras oficiales, en lo que va de año fiscal 2023, los equipos de la Guardia Costera de EEUU han interceptado a 6.999 balseros cubanos.

El comunicado puntualmente establece que :

● Sin importar la nacionalidad, los migrantes que sean interceptados en el mar por las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP-AMO), la Guardia Costera (USCG) o las tripulaciones de ley y orden del estado, serán repatriados a su país de origen o devueltos al país de su partida por la Guardia Costera.

● Cualquier persona que llegue ilegalmente por mar a los EEUU o a nuestros territorios será detenida por la Patrulla Fronteriza (USBP) y procesada para ser regresada a su país de origen por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) – Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO), con la prohibición de poder reingresar legalmente a los EEUU por cinco años.

● Eventos sospechosos sobre el tráfico humano de migrantes serán investigados por la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y serán enjuiciados criminalmente por el Departamento de Justicia (DOJ).

● La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP-OFO) continuará procesando las llegadas a los aeropuertos y a los puertos marítimos, incluyendo las Autorizaciones de Viaje Avanzadas.

● HSTF-SE trabaja continuamente con las naciones del Caribe a través del personal en las Embajadas de los EEUU y los oficiales de enlace de la Guardia Costera, para asegurar la concientización del dominio marítimo y mantener las capacidades de la repatriación marítima.

● Existen consecuencias por el ingreso o entrada ilegal. No crean en las mentiras de los contrabandistas. Desde el 3 de agosto del 2023, aquellos que no utilicen una de las muchas vías legales, seguras y ordenadas, que han sido expandidas por Departamento de Seguridad Nacional (DHS), e intenten ingresar ilegalmente a los EE. UU. se presumirán inelegibles para asilo. Si no tienen una base legal para permanecer, quedarán sujetos a ser removidos oportunamente. Además, quedarán prohibidos de ser admitidos por un mínimo de cinco años, y podrían enfrentar un posible enjuiciamiento penal por una entrada ilegal. No se lancen al mar, no arriesguen sus vidas, serán repatriados.

HSTF-SE, dentro de los factores que podrían influenciar las tendencias de la migración marítima, vigila continuamente el flujo de migrantes por las vías marítimas al igual que las condiciones geopolíticas, sociales, económicas y de seguridad de las naciones fuentes. Este monitoreo constante permite que las fuerzas realicen los ajustes necesarios para enfrentar los desafíos asociados con la defensa de nuestras fronteras marítimas de los Estados Unidos.

A finales del 2022, el Departamento de Seguridad Interior reforzó la Fuerza de Tarea Conjunta del Sureste (HSTF-SE, en inglés) y redobló la vigilancia en el Estrecho de Florida y el Caribe.

HSTF-SE es un grupo de trabajo establecido en 2003 e integrado por varias agencias gubernamentales, cuya responsabilidad es disuadir, prevenir y responder a la migración marítima ilegal.