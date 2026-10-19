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Trump firma orden ejecutiva impulsada por Melania para fortalecer la salud de las mujeresen EEUU

Trump firma orden ejecutiva impulsada por Melania para fortalecer la salud de las mujeresen EEUU
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Trump firma orden ejecutiva impulsada por Melania para fortalecer la salud de las mujeresen EEUU

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La orden ejecutiva, promovida por la primera dama Melania Trump, contempla la creación de una División de Salud de la Mujer en los Institutos Nacionales de Salud y un grupo de trabajo federal encargado de impulsar investigaciones, nuevos tratamientos y el acceso a la atención médica.

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