Trump firma orden ejecutiva impulsada por Melania para fortalecer la salud de las mujeresen EEUU
La orden ejecutiva, promovida por la primera dama Melania Trump, contempla la creación de una División de Salud de la Mujer en los Institutos Nacionales de Salud y un grupo de trabajo federal encargado de impulsar investigaciones, nuevos tratamientos y el acceso a la atención médica.
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