Trump condena ataque de ISIS a estadounidenses en Siria

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos Donald Trump condenó el ataque del ISIS contra las fuerzas estadounidenses en Siria ocurrido este sábado.

“Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas en Siria… oramos por ellos, por sus padres y por sus seres queridos… Tomaremos represalias”, dijo a los periodistas.

Según informó el Departamento de Guerra de EEUU, dos soldados del Ejército de Estados Unidos y un intérprete civil estadounidense murieron, y tres resultaron heridos en Palmira.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó el ataque como un acto "salvaje".

"Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad", escribió Hegseth en sus redes sociales.

El ataque ocurrió mientras los soldados participaban en una reunión con líderes locales y su misión era apoyar las operaciones antiterroristas contra ISIS en la región, indicaron las autoridades.

Este ataque está siendo investigado activamente.