Trump anuncia reunión con Irán en Doha tras días de enfrentamientos en el Golfo

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El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que este martes se celebrará una reunión con Irán en la capital de Qatar, Doha, en un momento de alta tensión regional tras varios días de enfrentamientos militares en el Golfo Pérsico.



Según afirmó en un breve mensaje en su cuenta de Truth Social, el encuentro se realizará a solicitud de Teherán: “Irán ha pedido una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha”, sin ofrecer más detalles sobre el nivel de representación o los temas específicos que se abordarán.

Horas antes, las autoridades iraníes habían señalado que no había reuniones técnicas programadas con Washington para esta semana.

La anunciada cita en Doha se produce después de una nueva escalada de violencia entre ambos países, marcada por ataques y contraataques en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.



En los últimos días, Washington y Teherán se han acusado mutuamente de violar un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, destinado a poner fin a meses de conflicto, lo que derivó en bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes y en represalias de Irán con misiles y drones contra posiciones vinculadas a EEUU en la región.

Pese a la intensidad de los enfrentamientos recientes, funcionarios estadounidenses indicaron que ambas partes han acordado suspender las operaciones militares y retomar las conversaciones, en un intento por evitar una escalada mayor.