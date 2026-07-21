Trump anuncia acuerdo comercial de EEUU con Jordania

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El presidente Donald Trump anunció este lunes un nuevo acuerdo comercial recíproco con Jordania que amplía el acceso de los productos estadounidenses al mercado jordano, incorpora compromisos en materia de seguridad económica y cadenas de suministro e incluye promesas de inversión de empresas jordanas por miles de millones de dólares en Estados Unidos.

La Casa Blanca informó que el acuerdo elimina barreras comerciales de larga data para los exportadores estadounidenses y mantiene el acceso libre de aranceles para casi todos los productos de Estados Unidos que ingresan al mercado jordano. Además, Jordania se comprometió a reducir barreras no arancelarias y ampliar el acceso para bienes estadounidenses, incluidos productos agrícolas y vehículos de fabricación estadounidense.

El pacto también contempla compromisos de cooperación para fortalecer la seguridad económica y nacional, con medidas destinadas a mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro, coordinar acciones frente a políticas comerciales de terceros países y colaborar en materia de seguridad de las inversiones, controles de exportación y combate a la evasión de aranceles.

La administración Trump señaló además que Jordania aceptó reforzar la aplicación de sus leyes ambientales, fortalecer la protección de los derechos laborales —incluida la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso—, mejorar la protección de la propiedad intelectual, promover prácticas comerciales consideradas justas y modernizar los procedimientos aduaneros.

La Casa Blanca también destacó una serie de compromisos de inversión anunciados por empresas jordanas. Entre ellos figura la compra por parte de Royal Jordanian Airlines de seis aviones Boeing 787-9 por un valor de aproximadamente 1.400 millones de dólares, además de contratos de arrendamiento a largo plazo para aeronaves adicionales valorados en unos 500 millones de dólares.

Asimismo, la farmacéutica jordana Hikma Pharmaceuticals anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que empresas de Jordania acordaron adquirir anualmente más de 300 millones de dólares en materias primas estadounidenses, según el gobierno.

La administración Trump presentó el acuerdo como parte de su estrategia para reducir barreras comerciales y ampliar las oportunidades para fabricantes, agricultores y exportadores estadounidenses.