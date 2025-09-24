Trump afirma que Ucrania puede recuperar territorio ocupado por Rusia con apoyo de la UE

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que creía que con la ayuda de la Unión Europea, Ucrania podría recuperar todo el territorio ocupado por Rusia.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”, declaró el mandatario en un mensaje en su red social Truth Social.

El presidente Trump dijo además que Ucrania debería actuar ahora mientras Moscú enfrenta "grandes" problemas económicos.

“Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel”, expresó.

Añadió que cuando el pueblo ruso descubra “la verdadera naturaleza de esta guerra”, donde la mayor parte de su dinero “se gasta en combatir a Ucrania”, Kyiv podrá “recuperar su país en su forma original y “quizás, incluso, ir más allá”.

“En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas. ¡Mucha suerte a todos!”, concluyó el mensaje de Trump.

Por su parte, la Unión Europea, a través de su portavoz de Exteriores Anitta Hipper, aplaudió la posición del presidente estadounidense, diciendo que la postura del bloque comunitario siempre ha sido que es "fundamental" defender la independencia, soberanía e integridad territorial ucraniana y que, por lo tanto, el comentario de Trump es bienvenido.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha valorado de forma "muy positiva" las declaraciones de su homólogo estadounidense.

"Es un gran cambio por parte del presidente Trump. Esta publicación de Trump es un gran cambio. Muy positivo", señaló.

El martes, el presidente estadounidense se reunió en Nueva York con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, con quien coincidió en "recortar los ingresos de Rusia procedentes de los combustibles fósiles".

"Hemos abordado las provocaciones del Kremlin, incluidas sus incursiones regulares en el espacio aéreo europeo. Son claros intentos de poner a prueba nuestra respuesta. Europa está intensificando sus esfuerzos de defensa para fortalecer su flanco oriental", señaló Von der Leyen en redes sociales tras el encuentro.