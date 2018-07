Trump advierte a presidente de Irán por amenazar a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo en la noche a su homólogo iraní, Hasán Ruhani, que enfrentará graves consecuencias por amenazar a su país.



Trump tuiteó sobre los peligros para Irán de hacer amenazas hostiles a Washington luego de que Ruhani dijo antes en el día que “Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces, y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”.





En su respuesta, el dirigente estadounidense advirtió: "NUNCA AMENACE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS COMO POCOS EN LA HISTORIA HAN SUFRIDO ANTES”.



A principios de año, Trump retiró a Estados Unidos de un pacto internacional para evitar que Teherán desarrollase un arma nuclear y ordenó aumentar las sanciones contra la República Islámica.



Antes el domingo, Ruhani advirtió a Trump diciendo "No juegue con la cola del león” y amenace a Irán, “o se arrepentirá”. El presidente estadounidense había sugerido que los líderes iraníes "van a llamarme y decir ‘hagamos un trato’”, pero Teherán rechazó las conversaciones.



El tuit de Trump sugirió que tiene poca paciencia en el intercambio de mensajes hostiles con Irán: empleó un lenguaje excepcionalmente contundente y casi todo el texto está en letras mayúsculas.



"YA NO SOMOS UN PAÍS QUE SOPORTARÁ SUS DEMENTES PALABRAS DE VIOLENCIA & MUERTE. ¡TENGA CUIDADO!”, escribió.





Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se mostró muy crítico con Irán en un acto el domingo en California.



Pompeo dijo que los líderes religiosos del país son “hombres santos hipócritas” que acumularon grandes sumas de dinero mientras permitían el sufrimiento de su pueblo. La acusación se enmarcó en una crítica más amplia que coincide con los preparativos para el 40mo aniversario de la revolución islamista y para la reanudación de las sanciones económicas de Washington.



En su discurso, el secretario de Estado estadounidense habló también de aumentar el alcance de los medio hacia el pueblo iraní. La Junta de Gobernadores de Radiodifusión (BBG) está dando nuevos pasos para ayudar a los iraníes a sortear la censura en internet y lanzará un nuevo canal 24 horas en farsi en televisión, radio y en formatos digital y de redes sociales, “para que los iraníes en Irán y en todo el mundo puedan saber que Estados Unidos está con ellos”, manifestó.



Pompeo atacó además a los líderes políticos, judiciales y militares iraníes acusando a varios de ellos por su nombre de participar en la corrupción generalizada. El gobierno de Teherán “reprimió sin piedad los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de su propio pueblo”, agregó en el acto en la en la Biblioteca y Museo Presidencial de Ronald Reagan.



Pese al mal trato que recibe de sus mandatarios, “el orgulloso pueblo iraní no guarda silencio sobre los muchos abusos de su gobierno”, añadió Pompeo.



"Y Estados Unidos, con el presidente Trump, tampoco se quedará en silencio. A la luz de esas protestas y de los 40 años de tiranía del régimen, tengo un mensaje para el pueblo de Irán: Estados Unidos os escucha”, dijo. "Estados Unidos os apoya. Estados Unidos está con ustedes”.

Associated Press.