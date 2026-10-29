Trinidad y Tobago: "Apoyamos al pueblo de Cuba, no a una dictadura militar"

Getting your Trinity Audio player ready...

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, defendió el voto de su país contra la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que reclama el fin del embargo estadounidense a Cuba y afirmó que su Gobierno respalda al pueblo cubano, pero no al sistema político de la isla.

"El Congreso Nacional Unido apoya al pueblo cubano; no apoyamos una dictadura militar. El pueblo cubano merece democracia", expresó la mandataria en un comunicado difundido en nombre de su gobierno.

Trinidad y Tobago estuvo entre los 17 países que rechazaron la resolución durante la votación de este miércoles, en la que 130 Estados se pronunciaron a favor y 25 se abstuvieron. Según medios trinitenses, fue la primera vez que la nación caribeña votó contra el documento desde que comenzó a presentarse en 1992. Después de abstenerse aquel año, había respaldado la iniciativa cubana en todas las votaciones desde 1993 hasta 2025.

Persad-Bissessar aseguró que la decisión refleja el compromiso de su gobierno con la democracia, la libertad y los derechos fundamentales. También respaldó el llamado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a realizar reformas políticas en Cuba y restablecer los derechos y las libertades de sus ciudadanos.

"No podemos exigir democracia, elecciones libres y justas, libertad de expresión y derechos políticos para nosotros mismos mientras guardamos silencio cuando esas mismas libertades les son negadas a los cubanos", sostuvo.

La primera ministra cuestionó que los ciudadanos de los países de la Comunidad del Caribe puedan elegir y sustituir libremente a sus gobiernos mientras los cubanos carecen de esa posibilidad. Según afirmó, la postura de Trinidad y Tobago no está dirigida contra la población de la isla, sino contra un sistema que calificó de totalitario y militar.

La mandataria se solidarizó con las dificultades que atraviesan los cubanos, pero consideró que durante años la compasión hacia la población ha sido utilizada para justificar el régimen vigente. También acusó a los dirigentes cubanos y a sus familias de disfrutar de privilegios mientras la población enfrenta carencias.

"Mientras el pueblo cubano sufre, los dirigentes del régimen cubano y sus familias viven rodeados de lujos. Debe ponerse fin a la explotación de los cubanos de a pie para sostener el estilo de vida ostentoso de quienes están vinculados al régimen gobernante", señaló.

Persad-Bissessar defendió el derecho soberano de cada país a determinar su política exterior y pidió que se respete la decisión adoptada por su gobierno: "No hay nada romántico ni idealista en una dictadura disfrazada de lucha revolucionaria por la libertad".

El voto representa un cambio significativo respecto a la posición histórica de Trinidad y Tobago y lo distancia de varios países de la Comunidad del Caribe que han defendido tradicionalmente el levantamiento del embargo. Según recordó la prensa trinitense, también supone un giro en la postura de la propia Persad-Bissessar, quien en 2015 había respaldado públicamente el acercamiento entre Washington y La Habana y reclamado el fin de las sanciones estadounidenses.

La resolución contra el embargo fue aprobada por trigésima cuarta ocasión, aunque obtuvo un nivel de respaldo históricamente bajo. El texto, de carácter no vinculante, expresa la posición política de la Asamblea General, pero no obliga legalmente a Estados Unidos a eliminar las sanciones.