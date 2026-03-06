Tres ex presidentes de EEUU en funeral del reverendo Jesse Jackson, cercano al régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

Los ex presidentes demócratas Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden asistieron a los funerales del reverendo Jesse Jackson, quien aspiró en dos ocasiones a la nominación demócrata a la presidencia de EEUU y mantuvo una relación cercana con el régimen cubano.

En sus palabras de homenaje, el ex presidente Obama se refirió al reverendo Jackson como un precursor, pues sus campañas a la Casa Blanca en los ‘80 abrieron el camino de los afroamericanos en la política, incluida su carrera que le llevó a la presidencia en el 2009.

“El mensaje que envió a un joven de 22 años, hijo de una madre soltera, con un nombre poco común, un ‘outsider’, fue que tal vez no había ningún lugar o espacio al que no perteneciéramos”, comentó el ex mandatario. “Jackson allanó el camino para que muchos otros lo siguieran”, agregó.

Durante la presidencia de Clinton, el reverendo Jackson fue nombrado Enviado especial para África, donde trabajó en temas de democracia, derechos humanos y negociaciones diplomáticas. Este viernes, el demócrata recordó su larga amistad con Jackson y su lucha por la inclusión.

Clinton destacó, además, que el reverendo Jackson presionó constantemente al país para ampliar los derechos civiles y las oportunidades para las minorías. “Durante más de cinco décadas fue un amigo y una voz poderosa por la justicia y la inclusión”, manifestó.

Entretanto, el ex presidente Biden resaltó su dimensión moral y religiosa, y dijo que Jackson creía profundamente en la promesa de igualdad de Estados Unidos. “La historia lo recordará como un hombre de Dios y del pueblo, alguien que Ayudó a guiar a nuestra nación en tiempos de turbulencia”.

El reverendo Jackson murió el pasado 17 de febrero a los 84 años. “Nuestro padre fue un líder servidor, no solo de la familia, sino de los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados del mundo. Les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió”, dijeron sus hijos.

Tras conocerse el fallecimiento, el presidente Donald Trump reaccionó en la red social Truth. “Lo conocí bien, mucho antes de convertirme en Presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y mucha inteligencia. Era muy sociable, ¡alguien que realmente amaba a la gente!”, escribió.

El mandatario recordó el apoyo que brindó al reverendo Jackson y le envió sus condolencias a la familia. “Jesse fue una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él. Amaba profundamente a su familia, y a ellos les envío mi más sentido pésame. ¡Echaremos de menos a Jesse!”, publicó.

Aunque en Estados Unidos será mayormente recordado por su activismo interno, Jackson desempeñó también un papel significativo en la diplomacia informal, particularmente en sus múltiples gestos de acercamiento hacia Cuba, que dejaron huella en las relaciones bilaterales.

En 1984, Jackson realizó una visita a La Habana, donde negoció con el dictador Fidel Castro la liberación de 22 estadounidenses y 26 presos políticos cubanos. El reverendo habría solicitado la liberación de unas 50 personas, a partir de una lista con datos de organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana y Amnistía Internacional.



Durante la visita, Jackson logró además que Castro entrara por primera vez en 27 años a una iglesia, durante una visita a un templo metodista, algo que líderes religiosos cubanos consideraron un momento clave para el inicio de una relación menos hostil entre el Estado y las instituciones religiosas del país.

En 2013, Jackson regresó nuevamente a La Habana para abogar por la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, entonces encarcelado por el régimen de Castro, además de buscar otras avenidas para contribuir al diálogo entre Washington y La Habana.