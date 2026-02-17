Muere Jesse Jackson, líder de derechos civiles en EEUU con un largo historial de acercamientos a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder de los derechos civiles en Estados Unidos, Reverendo Jesse Jackson, falleció este martes a los 84 años, según confirmó su familia.

"Nuestro padre fue un líder servidor, no solo de nuestra familia, sino también de los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo... Les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió", dijeron sus hijos en un comunicado.

Jackson, figura clave del movimiento por la igualdad racial y dos veces candidato a la nominación presidencial demócrata, dedicó su vida a la lucha por la justicia social, la defensa de los marginados y la diplomacia humanitaria en escenarios internacionales.



Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Jackson se convirtió en discípulo del Dr. Martin Luther King Jr. Su oratoria, activismo político y capacidad para articular coaliciones diversas lo consolidaron como una de las voces más influyentes de la lucha racial durante más de cinco décadas.

"Lo conocí bien, mucho antes de convertirme en presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y mucha inteligencia. Era muy sociable, ¡alguien que realmente amaba a la gente!", dijo el presidente Donald Trump.

En un mensaje publicado en redes sociales, en el que recordó el apoyo que brindó al reverendo Jackson, el presidente Trump envió sus condolencias a la familia. "Jesse fue una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él (...) Amaba profundamente a su familia, y a ellos les envío mi más sentido pésame. ¡Echaremos de menos a Jesse!", escribió.

Un puente diplomático informal con Cuba

Aunque en Estados Unidos será mayormente recordado por su activismo interno, Jackson desempeñó también un papel significativo en la diplomacia informal, particularmente en sus múltiples gestos de acercamiento hacia Cuba, que dejaron huella en las relaciones bilaterales.



En junio de 1984, Jackson realizó una visita clave a La Habana, donde negoció directamente con Fidel Castro la liberación de 22 ciudadanos estadounidenses, la mayoría detenidos por cargos relacionados con narcóticos, y 26 presos políticos cubanos.

Muchos de los liberados ellos eran conocidos como "plantados", presos que se negaban a acatar el sistema carcelario; otros eran antiguos combatientes de la invasión de Bahía de Cochinos. También fue excarcelado el exdiplomático Andrés Vargas Gómez.

El reverendo Jackson habría solicitado a Castro la liberación de unas 50 personas, a partir de una lista conformada con datos de organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana y Amnistía Internacional.

Este episodio se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la llamada "diplomacia ciudadana" desplegada por el líder religioso.



Durante la visita, Jackson logró además que Fidel Castro entrara por primera vez en 27 años a una iglesia, durante una visita a un templo metodista en La Habana, algo que líderes religiosos cubanos consideron un momento clave para el inicio de una relación menos hostil entre el Estado y las instituciones religiosas del país.

Durante su estancia, Jackson se dirigió a los estudiantes de la Universidad de La Habana en un discurso en el que gritó "¡Viva Fidel! ¡Viva el Che Guevara!".

La administración del entonces presidente Ronald Reagan criticó el viaje de Jackson, considerándolo una interferencia en la política exterior oficial de Estados Unidos.



Décadas después, el líder religioso y activista mantuvo su rol como intermediario informal entre los gobiernos de EEUU y Cuba. El régimen cubano vio siempre en él a un aliado en su campaña internacional contra el embargo estadounidense, por cuya eliminación el líder religioso abogaba.

En 2013, Jackson regresó nuevamente a La Habana para abogar por la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, entonces encarcelado por el régimen de Castro, además de buscar otras avenidas para contribuir al diálogo entre Washington y La Habana.