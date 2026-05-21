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El actual tasador de propiedades de Miami-Dade y exdirector de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, habla sobre la labor de Herencia Cultural Cubana en sus treinta años de conservación de la historia y las raíces cubanas. Además opina sobre la coincidencia del evento el 20 de mayo, coincidiendo con la acusación de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.



