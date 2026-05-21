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Tomás Regalado llama a rescatar la herencia cultural de Cuba

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Tomás Regalado llama a rescatar la herencia cultural de Cuba

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El tasador de propiedades de Miami-Dade y exdirector de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, destacó la labor de Herencia Cultural Cubana en sus 30 años. Además comentó la coincidencia del evento con la acusación a Raúl Castro por el derribo de Hermanos al Rescate en 1996.

El actual tasador de propiedades de Miami-Dade y exdirector de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, habla sobre la labor de Herencia Cultural Cubana en sus treinta años de conservación de la historia y las raíces cubanas. Además opina sobre la coincidencia del evento el 20 de mayo, coincidiendo con la acusación de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.


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